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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. توحيد إجراءات الوقاية من وباء كورونا في مطارات دول الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
أفادت قناة "العربية" بأن دول الخليج العربي قررت توحيد إجراءات الوقاية الصحية ضد انتشار فيروس كورونا في مطاراتها.
ونقلت القناة عن وزارة الصحة السعودية مناشدتها القادمين من الصين الإبلاغ عند ظهور أي أعراض.
واتخذت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة ، إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات السعودية.
وتشمل تلك إجراءات الرحلات المباشرة وغير المباشرة؛ وذلك بهدف التأكد من خلوّ المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد في جنوب الصين.
كما أصدرت الهيئة تعميمًا للمطارات والناقلات الجوية المشغِّلة بالسعودية، يشدِّد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، بجانب أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وخصوصًا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بوجود الفيروس فيها.
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