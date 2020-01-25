عاجل.. العراق يصدر قرارًا بنقل ملف الأمن من الجيش إلى الشرطة في 6 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن قرار صدر بنقل ملف الأمن في 6 محافظات جنوب العراق من الجيش إلى الشرطة.



وأفادت مصادر طبية عراقية سقوط 4 قتلى برصاص الأمن العراقى فى بغداد وجنوب البلاد على خلفية تصاعد الاحتجاجات التى يشهدها العراق ومحاولة الأمن العراقى فتح الطرق وإزالة الحواجز الخرسانية فى مناطق الاعتصامات وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

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وكان زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر دعا أنصاره لعدم المشاركة فى التظاهرات فى العراق لمدة ثلاثين يوما.وكان ارتفع عدد المصابين بحالات إختناق بسبب الغاز المسيل للدموع إلى 28 إصابة فى ساحة التحرير ببغداد، و كان التلفزيون العراقى أعلن أن هناك توجيهات لقوات الأمن العراقية بإعادة فتح الطرقات فى ساحة الاعتصام بالبصرة.

فى نفس السياق، تمت إزالة الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام ببغداد، فى الوقت الذى قام فيه محتجون بقطع الطريق الدولى مجددا بمحافظة الديوانية وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وأفادت مصادر طبية بالعاصمة العراقية بغداد إصابة 7 محتجين فى مواجهات مع الأمن وسط بغداد وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل له، حيث شهدت العراق اليوم انتشار أمنى كثيف، وسط حالة من الاستعداد لقوات الأمن لاقتحام ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتى قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل.