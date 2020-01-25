- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. العراق يصدر قرارًا بنقل ملف الأمن من الجيش إلى الشرطة في 6 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن قرار صدر بنقل ملف الأمن في 6 محافظات جنوب العراق من الجيش إلى الشرطة.
وأفادت مصادر طبية عراقية سقوط 4 قتلى برصاص الأمن العراقى فى بغداد وجنوب البلاد على خلفية تصاعد الاحتجاجات التى يشهدها العراق ومحاولة الأمن العراقى فتح الطرق وإزالة الحواجز الخرسانية فى مناطق الاعتصامات وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها
وكان زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر دعا أنصاره لعدم المشاركة فى التظاهرات فى العراق لمدة ثلاثين يوما.وكان ارتفع عدد المصابين بحالات إختناق بسبب الغاز المسيل للدموع إلى 28 إصابة فى ساحة التحرير ببغداد، و كان التلفزيون العراقى أعلن أن هناك توجيهات لقوات الأمن العراقية بإعادة فتح الطرقات فى ساحة الاعتصام بالبصرة.
فى نفس السياق، تمت إزالة الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام ببغداد، فى الوقت الذى قام فيه محتجون بقطع الطريق الدولى مجددا بمحافظة الديوانية وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.
وأفادت مصادر طبية بالعاصمة العراقية بغداد إصابة 7 محتجين فى مواجهات مع الأمن وسط بغداد وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل له، حيث شهدت العراق اليوم انتشار أمنى كثيف، وسط حالة من الاستعداد لقوات الأمن لاقتحام ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتى قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. العراق يصدر قرارًا بنقل ملف الأمن من الجيش إلى الشرطة في 6 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.