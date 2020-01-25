الكشف عن تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للرئيس الأسبق مبارك

كشفت قناة "روسيا اليوم" عن تطورات الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ونقلت القناة الإخبارية عن مصدر مقرب من الرئيس الأسبق، اليوم السبت، قوله إن هناك بعض التحسن في الحالة الصحية لمبارك.

وأضاف أن مبارك يعي تماماً ما يدور حوله، مشيراً إلى أن الرئيس الأسبق يرقد في قسم المخ والأعصاب، بعد إجراء عملية له.

وأكد المصدر أن مبارك لا يستطيع الكلام، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعود إلى منزله الأربعاء، حال استقرار حالته الصحية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية أن الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد تدهورت، وذلك بعد يومين فقط من إجراؤه عملية جراحية لاستئصال ورم في المعدة.

Advertisements

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر له قوله إن الحالة الصحية للرئيس الأسبق مبارك قد تدهورت بعد إجراؤه عملية جراحية قبل يومين.

وأضاف المصدر أن الأكباء منعوا الزيارة تماماً عن مبارك بعدما أصبحت حالته في وضع "حرج"، مشيراً إلى أن الأطباء وصفوها بـ "المتأخرة".

وأشار إلى أن منع الزيارة طال أفراد أسرته ايضاً، حيث لم يعد بإمكان أبناءه زيارته، مضيفاً أن إدارة المستشفى خصصت لهم غرفة للجلوس فيها ومتابعة حالته الصحية مع الفريق الطبي المعالج فقط.

وأضاف المصدر أن هناك بعض الشخصيات توافدت على المستشفى لزيارته أمس، لكن كان من الصعب دخولهم.

وتابع: "علاء مبارك شوهد لأكثر من مرة يتحدث في هاتفه مع بعض المطمئنين عليه، وطالبهم بعدم المجيء بسبب منع الزيارة عن والده".

ولفت المصدر إلى أن الأطباء ألمحوا إلى أنهم غير متفائلين إزاء حالته الصحية، خاصة أنه كان مقرراً خروجه من العناية المركزة اليوم، إلا أن حالته الصحية غير مستقرة.