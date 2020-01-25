«يتساقطون بالشوارع موتى».. مشاهد مرعبة لضحايا الفيروس القاتل في الصين.. ماليزيا تعلن اكتشاف رابع حالة إصابة

حالة من الخوف والذعر تنتاب العالم بعد انتشار فيروس "كورونا" في الصين وبعد البلدان الأوربية.

مقطع فيديو لمواطنين يتساقطون بالشوارع

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو لأشخاص يتساقطون في الشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية في الصين، بعد انتشار فيروس "كورونا" الجديد، الذي بدأ في إقليم ووهان الصيني، وقتل 41 شخصًا، حسبما ذكرت السلطات الصينية، اليوم السبت.

تحوله لوباء

وقالت "ديلي ميل" إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين ينشرون مقاطع مروعة لأشخاص ينهارون في شوارع مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا الجديد، وسط مخاوف من تحوله إلى وباء.

عشرات الفيديوهات

وأظهرت عشرات الفيديوهات أشخاصًا يفترشون الأرض في الشوارع ومحطات وسائل النقل العمومية، في ووهان عاصمة إقليم هوبي، بعد فقدانهم وعيهم نتيجة الإصابة بالفيروس، بينما يهرع لهم المسعفون، محاولين إبعاد المواطنين عن المكان وتوزيع الكمامات عليهم.



وسائل النقل العمومية، في ووهان عاصمة إقليم هوبي، بعد فقدانهم وعيهم نتيجة الإصابة بالفيروس، بينما يهرع لهم المسعفون، محاولين إبعاد المواطنين عن المكان وتوزيع الكمامات عليهم.

حصد أرواح 41 شخصًا

وحصد فيروس "كورونا" القاتل أرواح 41 شخصًا حتى الآن، جميعهم في الصين، وأصاب نحو 1300 آخرين، بينهم ما لا يقل عن 237 في حالة حرجة، وذلك في 12 دولة؛ من اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وهونج كونج وماكاو والولايات المتحدة وفيتنام وسنغافورة وماليزيا وأستراليا ونيبال، وصولًا إلى القارة العجوز؛ بتسجيل 3 حالات في فرنسا.

جاء أغلب الإصابات المؤكَّدة في هذه الدول لحالات وافدة من الصين، وتحديدًا من مدينة ووهان -بؤرة تفشي الفيروس- الأمر الذي دفع دول عدة؛ منها مصر والإمارات والكويت وتركيا، لإخضاع جميع المسافرين القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 444 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و1118 حالة جديدة يُشتبه في إصابتها، بينما توفي 16 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.

تم تعقب 15197 من المخالطين عن قرب للمصابين بالفيروس؛ بينهم 13967 يخضعون للملاحظة الطبية، بينما غادر 1230 آخرين المستشفيات، وَفق اللجنة.

الوباء يتفشى

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وتفشي الوباء امتد إلى مقاطعة تشينجهاي؛ ليرتفع عدد المناطق المتأثرة على مستوى المقاطعات بالصين إلى 30. وتم تسجيل 10 إصابات مؤكدة في منطقتَي هونج كونج وماكاو الإداريتَين الخاصتَين، وتايوان؛ بينها 5 حالات في الأولى وحالتان في الثانية وثلاث حالات في الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا".

الرئيس الصيني يعترف

من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، إن بلاده تواجه تحديًا خطيرًا، جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تواصل فيه حكومته إيجاد سُبل لاحتواء هذا المرض المميت. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وأضاف بينج: "الحياة لها أهمية قصوى، وعندما يتفشى المرض.. فمن مسؤوليتنا منعه والسيطرة عليه".

الحزب الشيوعي الحاكم

وأشار الرئيس الصيني إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم يأخذ التعامل مع هذا الفيروس على محمل الجد، وينسق الجهود من داخل المكتب السياسي للحزب؛ حيث اجتمع ذلك المكتب اليوم.

حظر حركة الحافلات

وقررت السلطات الصينية حظر حركة الحافلات من وإلى العاصمة بكين، اعتبارًا من غدٍ الأحد، في إطار جهود مضنية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت.

اكتشاف رابع حالة إصابة بفيروس كورونا بماليزيا

وفي نفس السياق، أعلنت ماليزيا، اليوم السبت، اكتشاف رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد، في وقت سابق اليوم إنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح وزير الصحة الماليزي إن الحالات الثلاث المصابة بالفيروس في ماليزيا حالتهم مستقرة ولديهم أعراض السعال وتم عزلهم. كما أجريت اختبارات طبية على خمسة اخرين كانوا مسافرين معهم وجاءت نتائج اختبارات الإصابة بالفيروس سلبية.