الأب عبود الكرملي التقى مهنئين بانتخابه رئيسا لكاريتاس

التقى الأب ​ميشال عبود الكرملي​، مهنئين من مختلف المناطق، بمناسبة انتخابه رئيسا لرابطة "كاريتاس" لبنان، وذلك في دار مطرانية أبرشية ​طرابلس​ المارونية في ​بلدة القبيات​. وأكد عبود أن "كاريتاس تعني المحبة، وكل شخص هو مدعو لعيش المحبة من موقعه الكبير والصغير، فعمل الخير فرصة لنا، وعلينا أن نكنز من الآن في قجة السماء".

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