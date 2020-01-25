مواطن أطلق النار على زميله ثم سلم نفسه لمخابرات الجيش

افادت معلومات صحافية بأن المدعو "ق. س." أطلق النار من مسدس حربي باتجاه زميله في العمل "س. ع." في منطقة جبل البداوي، وأصابه برصاصة في قدمه، بسبب خلافات سابقة بينهما.
وفيما نقل الجريح إلى المستشفى، سلم مطلق النار نفسه الى مخابرات الجيش.
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