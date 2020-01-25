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مواطن أطلق النار على زميله ثم سلم نفسه لمخابرات الجيش

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افادت معلومات صحافية بأن المدعو "ق. س." أطلق النار من مسدس حربي باتجاه زميله في العمل "س. ع." في منطقة جبل ​البداوي​، وأصابه برصاصة في قدمه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وفيما نقل الجريح إلى المستشفى، سلم مطلق النار نفسه الى ​مخابرات الجيش​.

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