عقيص: إرادة سياسية منعت إستفادة لبنان من تلقي المعلومات من المصارف السويسرية

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، في حديث تلفزيوني، أنه تلقى اليوم "معلومات مؤكدة" بأن النظام المعلوماتي الذي تذرعت به الحكومة كسبب لعدم القدرة على تلقي المعلومات من ​المصارف​ السويسرية، قد تم إنشاؤه فعلياً في ​وزارة المال​.

وأوضح أن قانون تبادل المعلومات الضربية إلكترونياً يتيح للبنان فرصة الإطلاع على كل الحسابات والأرصدة التي يملكها لبنانيون في كل دول العالم، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الدول التي من الممكن تهريب الأموال إليها وليس فقط ​سويسرا​.

وكشف عقيص أنه في شهر من العام الماضي وجه سؤالاً إلى الحكومة حول سبب عدم تطبيق هذا القانون، لافتاً إلى أن الجواب كان بأن التطبيق يحتاج إلى إنشاء نظام معلوماتي لأمن المعلومات التي من المفترض أن يتسلمها لبنان.

وفي حين أشار إلى أن سويسرا أعلنت أن لبنان من الدول التي يحق لها الإستفادة من الحق بالحصول على المعلومات من 1 كانون الثاني 2020، لافتاً إلى أن طالب وزارة المالية بالإستعجال في إنشاء هذا النظام، لكن تبين له اليوم أن هذا النظام موجود منذ أوائل العام 2018، مستغرباً جواب الحكومة على السؤال الذي كان قد تقدم به، معتبراً أن كان هناك إرادة سياسية بعدم تلقي لبنان المعلومات على ما يبدو، لافتاً إلى أن لبنان يعطي كل الدول التي يريدها لكن لا يتلقى لأنه لا يطلب.