المجذوب بحث أرقام الموازنة مع كبار موظفي التربية

عقد وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​، رغم عطلة نهاية الأسبوع، اجتماعا مع كبار الموظفين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، ضم المدير العام للتربية ​فادي يرق​، رئيس الجامعة اللبنانية ​فؤاد أيوب​، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ​ندى عويجان​، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني ​هنادي بري​، المستشار القانوني المحامي غسان شكرون ورئيسة دائرة المحاسبة لارا عبدالله.

وتابع المجذوب مع كل منهم، أرقام الموازنة، التي تم إعدادها لإدارته، وذلك استعدادا لجلسة مناقشة مشروع ​قانون الموازنة​ العامة، في ​المجلس النيابي​ للعام 2020.