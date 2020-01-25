المجذوب بحث أرقام الموازنة مع كبار موظفي التربية

عقد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، رغم عطلة نهاية الأسبوع، اجتماعا مع كبار الموظفين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، ضم المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، المستشار القانوني المحامي غسان شكرون ورئيسة دائرة المحاسبة لارا عبدالله.
وتابع المجذوب مع كل منهم، أرقام الموازنة، التي تم إعدادها لإدارته، وذلك استعدادا لجلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، في المجلس النيابي للعام 2020.
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