وزير الصحة: لا معلومات تفيد بإصابات لبنانيين بفيروس كورونا على الأراضي الصينية

أكد وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​ في ​مؤتمر​ صحافي عقده في ​مطار بيروت​ أن "لا معلومات تفيد بإصابات لبنانيين ب​فيروس كورونا​ على الأراضي الصينية"، مشيرا الى أن "لدينا 4 أجهزة في جهوزية تامة في حال أوصت اللجنة الطبية بإجراءات خاصة بما يخصّ فيروس كورونا، والوضع تحت السيطرة ولا داع للهلع".

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