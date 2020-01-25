روسيا اليوم: الجيش السوري يسيطر على قرية معر شمشمة بريف إدلب الجنوبي

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن ​الجيش السوري​ أحرز تقدما ميدانيا جديدا جنوب إدلب، حيث سيطر على قريتين وبات على بعد أقل من نصف كيلومتر من ​معرة النعمان​، أكبر معقل لـ"جبهة النصرة" في المنطقة.

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