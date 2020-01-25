شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يهنئ السيسى بوسام "سانت جورج" لجهوده فى صنع السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمنح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس السيسي، تقديرا لجهوده فى صنع السلام فى شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل فى القارة الإفريقية بأكملها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده تحالف الأحزاب المصرية، بحضور قياداته وأعضاءه، وذلك احتفالا بعيد الشرطة المصرية، ودعم الدولة المصرية فى مواجهة التحديات والإرهاب، وتأييد القيادة السياسية فى كل قراراتها .

يذكر أن مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، قد منح وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده فى صنع السلام فى شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل فى القارة الإفريقية بأكملها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ".

وأعلن الاتحاد المنظم للمهرجان أن وفدا سيسلم الرئيس السيسى الجائزة فى فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد فى القاهرة.

وذكر الاتحاد: "أنه يتم بذلك تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها"، مشيدا بجهود الرئيس السيسى فى مد جسور متميزة وصنع السلام فى منطقة شمال إفريقيا المتسمة بأزمات صعبة.. موضحا أن الرئيس السيسى يبحث عن الحوار مع كافة الأطراف، ويعتبر مرساة للناس وآمالهم.

وعلق هانز يواخيم فرى المدير الفنى لـ "أوبرا زيمبر" - فى تصريحات لإذاعة وسط ألمانيا بولاية سكسونيا - عن قرار اختيار الرئيس السيسى لهذه الجائزة الرفيعة قائلا "لدينا على وسام (سانت جورج) عبارة (ضد التيار).. هذا يعنى أننا نتخذ قرارات مهمة للغاية للتطور المستقبلي"، مضيفا أن هناك رغبة فى بناء جسور ثقافية لخلق لغة وسطية بين المناطق عبر الثقافة.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حصل على هذا الوسام عام 2009، وكذلك نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس عام 2017.

وسام "سانت جورج" نسخة مقلدة من دلاية من عصر الباروك مرسوم عليها القديس جورج، كقاتل حيوان التنين، معلنا انتصار الخير على الشر.. وتوجد الدلاية الأصلية فى متحف "القبو الأخضر" بمدينة دريسدن الألمانية.

ومن جانبه، وجه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل التحية والتقدير لرجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر قائلا :"تحية لرجال القوات المسلحة الذين واجهوا الإرهاب الأسود من الجبهة الجنوبية والشرقية وضحوا بأرواحهم أيضا ونحن مدنيين لرجال الشرطة والقوات المسلحة ".

وأضاف الشهابى خلال كلمه له فى مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية للاحتفال بأعياد الشرطة أننا نحتفل اليوم فى يوم أراد البعض أن يجعلوه يوما لإسقاط الدولة المصرية،متابعا :" نحتفى اليوم كما سجله التاريخ عيدا للشرطة المصرية اليوم خالد لا يقل روعة عن الأيام التى نحتفل بها سنويا، أيام برهنت أن جينات هذا الشعب تؤكد أن عمره أكثر من 7 ألاف عندما استطاع أن يوقف أكبر مخطط شيطانى فى التاريخ، مخطط كان يريد إعادة تقسيم الوطن العربى ،هذا المخطط الذى تحرك بقوة ووصل لمصر و لكن فوجئ بنزول الشعب المصرى للشوارع بالملايين لكى يعلنوا أن مصر عصية على كل من يريد بها سوء ".

ولفت ناجى الشهابى الى أن 25 يناير هو عيد الشرطة المصرية الذى تكتب هذه الأيام سجل روعة ،مضيفا أن الشرطة المصرية تقدم تضحيات شبه يوميه وأنها تقدم المثل ليس فقط للشعب المصرى و لكن لأقرانها فى دول العالم،مؤكدا أن الإرهاب الأسود ليس ابن جماعات ارهابية فقط و لكن ابن استخبارات دول .

وذكر عمرو حسن عن الانتماء المصرى :" تحية فخر و اعتزاز لشهداء الوطن، تحية لمن ضحوا من أجل استقرار الوطن ،لمن سطروا دمائهم عالما تصان فيه حقوق الانسان، تحية لمن جعلنا أن نشق الطريق للمستقبل ، ونعلن تجديد تأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسى ".

































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