شكرا لقرائتكم خبر عن معركة الاستقالات تضرب حزب أردوغان.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية المعارضة ان نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية في ديار بكر أعلن استقالته من الحزب الحاكم بالإضافة إلى برلمانيبن سابقبن ورئيس سابق لشعبة الحزب.

واشارت الصحيفة الى أن نائب العدالة والتنمية في ديار بكر جمعة إيتشتان، والنائبين السابقين عن الحزب عبد الرحمن كورت وعلي إحسان مردان أوغلو، أعلنوا استقالتهم من الحزب الحاكم، بالإضافة إلى الرئيس السابق لشعبة حزب العدالة والتنمية في مدينة ديار بكر آيدن ألتاش.

واوضحت الصحيفة أن البرلماني السابق علي إحسان مردان أوغلو قال إنه يجري مفاوضات مع نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان من الى أن أجل الانضمام إلى حزبه الجديد الجاري تأسيسه.

وقال علي إحسان ماردان أوغلو في تصريحه حول الاستقالة: “يجب أن تفوز تركيا. إن شاء الله سيكون كل شيء جميلا”، مرددا العبارة التي استخدمها أكرم إمام أوغلوا خلال انتخابات المحليات الأخيرة التي خسر فيها الحزب الحاكم أغلب المدن الكبرى على رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وبحسب مصادر تحدثت للصحيفة فانها كشفت أن مردان أوغلو تقدم باستقالته من الحزب عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية.

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وقال مردان أوغلو في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية: “نعم لقد استقلت. استقلت بكامل إرادتي. سأتحدث عن الأمر فيما بعد. هناك مفاوضات مع علي باباجان. إن شاء الله سيكون كل شيء أجمل”.

ومن المنتظر أن يكون حزب علي باباجان ثالث الأحزاب التي يتم تأسيسها في تركيا خلال الفترة الأخيرة، ليدخل الساحة السياسية في 2020.

وبينما يترقب الجميع إطلاق حزب نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، لينضم إلى رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو الذي أسس حزبه نهاية العام الماضي، فوجئت الأوساط السياسية في تركيا بتأسيس حزب اتحاد الأناضول (ABP) على يد عضو سابق في حزب العدالة والتنمية، هو رجل الأعمال بدري يالتشين، الذي سبق أن كان عضوًا في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قبل أن ينظم إلى حزب الطريق الصحيح (DYP) في 2014.