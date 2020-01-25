شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات على مائدة "إعلام البرلمان".. أبرزها تعيينات وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، ثلاثة اجتماعات لها بدءاً من غدا الأحد ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جليلة عثمان، بشأن عدم الإعلان عن وظائف شاغرة بوزارة الثقافة منذ أكثر من عامين، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن نشر القيم الإنسانية والنبيلة وروح التعاون بين الناس من خلال البرامج التليفزيونية.

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كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جليلة عثمان، بشأن عدم التزام مجلس إدارة نقابة الإعلاميين المعين بصفة مؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات وفقاً لقانون إنشائها - حسبما ورد بطلب الإحاطة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب نادية هنري بشارة، بشأن قيام الخبراء والأكاديميين في مجال الآثار بتضليل الرأي العام والإعلان عن اكتشافات غير حقيقة أو تم الإعلان عنها منذ سنوات، حسب قولها.

وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين سليمان وهدان، وتامر عبدالقادر، بشأن إعلان شركة فرصنا المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يمنع ويقلل فرص الاستثمار في المحافظات الحدودية وبخاصة الوادي الجديد، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن عدم قيام الجهات المعنية بإعداد كتيب يجمع كل المشروعات القومية التي قام رئيس الجمهورية بالإعلان عن انتهائها وفوائدها وعائدها الاقتصادي.