شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطار القاهرة يحتفل بعيد الشرطة بتوزيع الورود على الضباط والجنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، في احتفالات عيد الشرطة المصرية حيث قام فريق من العلاقات العامة بتوزيع الورود و اعلام مصر علي الضباط و الجنود بمطار القاهرة تقديرا منهم علي دورهم في حفظ الأمن في هذا المرفق الحيوي.

كما تقدم المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي بالتهنئة الي اللواء مساعد وزير الداخلية لشرطة ميناء القاهرة الجوي و الجنود و الضباط بالمطار.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع، تقدما بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع رجال الشرطة الشرفاء، عيون الوطن الساهرة القائمين على حفظ الأمن والأمان وحماية المواطنين، بمناسبة عيد الشرطة الموافق ٢٥ يناير، فيما تقدم "وزير الطيران" بالشكر والتقدير لرجال الأمن العاملين بالمطارات المصرية على تعاونهم ودورهم البارز فى الحفاظ على أمن وسلامة المطارات، وتوجه بالتحية لأرواح شهداء الوطن الأبطال من رجال الشرطة الأبرار، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته.

وتحتفل وزارة الطيران المدني، في يوم السادس والعشرين من يناير كل عام بعيد الطيران المدني المصري، حيث نجاح وصول أول رحلة طيران لـ "الطيار المصري محمد صدقي" قادمة خارج القطر المصري، كان قد اشتراها بماله الخاص، متحديا كل المعوقات التى وضعها الاحتلال الانجليزي آنذاك لإجهاض تلك الإرادة المصرية، ليسطر بوصولها بداية عصر جديد في تاريخ الطيران المدني.