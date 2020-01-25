شكرا لقرائتكم خبر عن رجب حميدة: سنبقى خلف بلدنا وقيادتنا السياسية ويجب مواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجب هلال حميدة، النائب البرلمانى السابق، إن المصريين يحترمون مؤسساتهم، مضيفًا: "فى كل عام يتذكر المصريون وفى مقدماتهم الأحزاب المصرية الفاعلة يحتفون بيوم من أيام مصر الخالدة، هذا اليوم الذى دافع فيه جنود مصر البواسل على مؤسسة مبنى تابع للسلطة التنفيذية والمحتل هو الأقوى من حيث عدد الجنود البريطانيين يزيد عن 7 آلاف جندى إلا أن المقاتل المصرى تميز عنهم وانتصر".

وأضاف رجب هلال حميدة، خلال كلمة له فى احتفالية تحالف الأحزاب المصرية بعيد الشرطة، أنه يجب على الأحزاب المصرية أن تبدع وتسأل كيف تدعم الشرطة المصرية والرد عن الأكاذيب والشائعات ومساندتها فى مواجهة الإرهابيبن والقتلة.

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وأشار إلى أن حروب الجيل الرابع تقوم على أساسيات إعلامية لتنتزع من الشباب حب الوطن، وتغرز فيهم كره المؤسسات، متابعًا: "وعلينا أن نعمق روح الولاء والانتماء فى نفوس الشباب أن الشرطة أدت، ومازالت تؤدى و قدمت مئات الاف من الجنود، سنبقى خلف بلدنا وقيادتنا السياسية حتى يبقى وطننا عزيزًا يواجه كل المتربصين والخونة".

ونوه محسن أبو سعدة، نائب رئيس حزب العمل، القائم بأعمال رئيس الحزب، إلى أن تحالف الأحزاب المصرية يستهدف مساندة الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا: "ونحن نحتفل وشعب مصر العظيم بالعيد الثامن والستين لرجال الشرطة البواسل، يسعدنا وبكل الإعزاز والتقدير لمسيرة وتاريخ هيئة الشرطة أن نحيي عطاء وتضحيات هذا الجيل من رجال الشرطة الذين يحملون الأمانة المقدسة بكل الصدق والشرف حماية لجبهتنا الداخلية وتماسكها ودفاعاً عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء".

وذكر أبو سعدة فى تصريحات له على هامش مشاركته فى احتفالية تحالف الأحزاب المصرية بعيد الشرطة المصرية، أن الشرطة حافظت على أمن و استقرار مصر وأن هذا العيد الذى نحيييه اليوم احتفالا بمناسبة ماقامت به فى 25 يناير عام 1952، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة هى العين الساهرة علي حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، إذ سطروا بأرواحهم ودمائهم صفحات مجد وفخار في سجل الوطنية المصرية العريقة.