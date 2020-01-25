ترامب: يتم معاملتي بشكل غير عادل في محاكمتهم المزعومة



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يتم التعامل معه بشكل غير عادل، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه محاموه اليوم الأول من المرافعات بمجلس الشيوخ.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أي شخص نزيه يشاهد هذه المحاكمة البرلمانية اليوم سيكون قادرًا على رؤية كيف يتم معاملتي بشكل غير عادل، وهذا في الوقاع خدعة حزبية تمامًا، ويعرف كل شخص ، بما فيهم الديمقراطيون، حقا أنه كذلك. لا ينبغي أن يحدث هذا أبدا مرة أخرى".

واختتم محامو ترامب، السبت، اليوم الأول من الأيام الثلاثة المخصصة لدفوعاتهم بقضية عزل الرئيس، في مجلس الشيوخ.

وقال المحامون إن الديمقراطيين يتجاهلون الحقائق وفشلوا في إثبات قضيتهم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وذكرت الوكالة أن المحامين استغرقوا ساعتين فقط من 24 ساعة تم تخصيصها لهم اليوم السبت، وسيواصلون دفوعاتهم يوم الاثنين.

وقال محامي ترامب، بات سيبوليني، في دفوعه الافتتاحية بمجلس الشيوخ ، اليوم، إن الرئيس لم يفعل شيئا خاطئا.

وأضاف أن الديمقراطيين بمجلس النواب "لم يقتربوا" من أي دليل ضد ترامب، مضيفا أن الديمقراطيين يرغبون في ضرب عرض الحائط بأصوات الناخبين في انتخابات 2016.

وبدأ الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم، بتقديم دفوعاته في قضية عزل الرئيس بمجلس الشيوخ.

ويرى الديمقراطيون أن عزل ترامب بسبب قضية أوكرانيا ضروري لحماية ديمقراطية البلاد، بينما انتقد الجمهوريون هذه الخطوة واعتبروها محاولة حزبية لإبطال فوز الرئيس في انتخابات 2016 .