جامعة بنها تتخذ إجراءات عاجلة لحماية طلابها في الصين من "فيروس كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية – أسامة علاء الدين:

أعلنت جامعة بنها عن مجموعة إجراءات احترازية عاجلة، في إطار زيادة التواصل مع طلابها بالصين لمتابعة الوضع الوبائي وانتشار فيروس كورونا، بهدف حمايتهم والتضامن معهم ومع أسرهم.

وخصصت الجامعة رابطًا لإرسال بيانات المبتعث وتحديد الوضع الصحى له ولأسرته والاجابة عن أي استفسارات بهذا الشأن، وكلفت فريق عمل للتعامل السريع والفوري مع ما يرد من مراسلات.

وطالب بيان صادر عن الجامعة اليوم جميع طلابها بالصين وأسرهم بالدخول على الرابط وتسجيل البيانات.

ووجهت الجامعة في بيانها التحية لطلابها فى الصين الذين يدرسون فى مدن الصين المختلفة والذين يزيد عددهم عن ١٠٠ عضو.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تحرص على سلامة الطلاب من أعضاء المهمات العلمية بالصين، وتتابع الوضع الوبائي وتطورات انتشار فيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية، وتهيب بجميع أبناء الجامعة وأسرهم فى الصين وخاصة فى مدينة ووهان توخى الحذر واتباع الإجراءات الوقائية التى أقرتها وزارة الصحة الصينية من أجل الحفاظ على سلامتهم ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره.

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وطالب رئيس الجامعة من جميع أبناء الجامعة بالصين الالتزام بتعليمات السفارة وارسال البيانات والاستفسارات التى تطلبها السفارة المصرية ببكين على البريد الإليكتروني: [email protected]، ومن خلال برنامج WeChat""

في السياق ذاته خصصت مستشفى جامعة بنها عددًا من الخطوط الساخنة لتواصل أبناء الجامعة في الصين مع كلية الطب ببنها للاستشارات الطارئة والتوجيه الطبى فى حالة الشك فى وجود أعراض مرضية مقلقة سواء تليفونيًا أو عن طريق تطبيق الواتس آب، على أرقام:

الدكتورة راندا محمد مصطفى وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة ‏علي الهاتف رقم +20 102 626 6125

والدكتور محمد عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية علي الهاتف +20 100 517 7255.

رابط تسجيل بيانات طلاب جامعة بنها في الصين من هنا