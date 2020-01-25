إصابة 34 جنديا أميركيا بارتجاج في الدماغ جراء الضربات الإيرانية

أعلن المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان أن 34 جنديا أمريكيا أصيبوا خلال قصف القواعد في العراق من قبل إيران.

وقال هوفمان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "وفقا لأحدث البيانات فقد أصيب 34 جنديا بجراح وإصابات في الرأس"، مشيرا إلى أن 8 جنود يتلقون العلاج في الولايات المتحدة و9 آخرين في ألمانيا.

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من جانفي على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في البداية إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.