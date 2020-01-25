أعلن المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان أن 34 جنديا أمريكيا أصيبوا خلال قصف القواعد في العراق من قبل إيران.
وقال هوفمان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "وفقا لأحدث البيانات فقد أصيب 34 جنديا بجراح وإصابات في الرأس"، مشيرا إلى أن 8 جنود يتلقون العلاج في الولايات المتحدة و9 آخرين في ألمانيا.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من جانفي على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في البداية إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 34 جنديا أميركيا بارتجاج في الدماغ جراء الضربات الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.