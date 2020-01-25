10 صور توضح آثار الدمار بعد زلزال تركيا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا، أمس الجمعة إلى 22 قتيلًا وذلك حسبما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

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أوضح صويلو أن زلزال أسفر عن مقتل 18 شخصًا في ولاية ايلازيج إلى جانب 4 ضحايا من ولاية ملاطية، كما تم إنقاذ 34 آخرين من تحت الأنقاض.

أما فخر الدين قوجه، وزير الصحة، فأكد إن المستشفيات استقبلت 1031 مصاباً بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية

المركزة.مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي فأوضح أن، الذي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وقع في إقليم ألازيج على بعد قرابة 550 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة أنقرة، فيما وقعت عشرات الهزات الارتدادية بعد الزلزال.

ومن جانبه حذر مسئولو هيئة إدارة الكوارث والطوارئ الناس من العودة إلى المباني المتضررة بسبب احتمال حدوث مزيد من التوابع.

كما أوضحت وسائل إعلامية رسمية أن السكان سوريا وإيران قد شعروا بالزلزال في البلدين، وأوردت وسائل إعلام محلية لبنانية أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضا بالزلزال.

والجدير بالذكر فان أبنية فى شرق تركيا تأثرت جراء الزلزال الذى ضرب مناطق شرق وجنوب شرقى تركيا، مساء الجمعة، وبلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر، ومركزه ولاية "ألازيج"، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان شمال العراق، وجميع مدن شمال سوريا وبعض المناطق الأخرى فى البلاد.

ونقدم إليكم أبرز 10 صور تم تداولهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توضح آثار الدمار والتي جاءت كالاتي: -

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