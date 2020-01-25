حلول مشاكل ذوي الهمم تتصدر تريندات السعودية

تصدرت كلمة "حلول" موقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن بحث عنها ما يزيد عن 50 ألف شخص بحثًا عن إمكانيات تلافي مشاكل ذوي الهمم في مصر.

ووجَّه اليوم السبت، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، كافة وكلاء الوزارات بوضع حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب الهمم، وعدم التقاعس عن تلبية احتياجاتهم ومطالبهم، تحقيقًا لمبدأ

المساواة في الحقوق بين فئات المجتمع المختلفة ولا سيما ذوي الإعاقة وإمكانية توفير فرص عمل لهم بما يتناسب مع درجة ونوع الإعاقة.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي تفعيلاً لمبدأ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.

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وأوضح المحافظ، أن مكتب خدمة المواطنين

بالديوان العام يستقبل شكاوى المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة يوميًا ويقوم بتسجيل الشكوى وتوجيهها للجهات المعنية لفحص الشكوى وحلها.

وأردف أن هناك متابعة للشكاوي التي تتلقاها المحافظة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء "16528" والاستجابة لها علاوة على رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة .