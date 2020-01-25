ماليزيا تعلن اكتشاف رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت ماليزيا، اليوم السبت، اكتشاف رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد وفقا لوكالة الانباء الألمانية.
جاء ذلك بعد أن أكد وزير الصحة الماليزي ذو الكفلأحمد، في وقت سابق اليوم إنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأوضح وزير الصحة الماليزي إن الحالات الثلاث المصابة بالفيروس في ماليزيا حالتهم مستقرة ولديهم أعراض السعال وتم عزلهم. كما أجريت اختبارات طبية على خمسة اخرين كانوا مسافرين معهم وجاءت نتائج اختبارات الإصابة بالفيروس سلبية.
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