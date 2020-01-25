ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 29 قتيلًا و1466 جريحا

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 29 قتيلا، بعد وفاة عدد من المصابين تأثرا

بإصاباتهم وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الإدارة- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن الزلزال الذي هز ولاية

"ألازيج" شرق تركيا مساء الجمعة خلف أيضا إصابة 1466 شخصا بجروح.كانت الحصيلة السابقة للكارثة تبلغ 22 قتيلا و1243 جريحا، فيما وردت تقارير عن إنقاذ ما لا يقل عن 22 شخصا من تحت أنقاض المباني.