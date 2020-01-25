الصين تواجه تحديًّا خطيرًا بسبب الانتشار السريع لـفيروس كورونا

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم السبت، إن بلاده تواجه تحديًا خطيرًا، جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تواصل حكومته إيجاد سبل لاحتواء هذا المرض المميت وفقًا للوكالة الألمانية .
وأضاف شي:"الحياة لها أهمية قصوى. وعندما يتفشى المرض .. فمن مسئوليتنا منعه والسيطرة عليه".
وأشار إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم يأخذ التعامل مع هذا الفيروس على محمل الجد وينسق الجهود من داخل المكتب السياسي للحزب، حيث اجتمع ذلك المكتب اليوم.
وقررَّت السلطات الصينية حظر حركة الحافلات من وإلى العاصمة بكين اعتبارًا من غدٍ الأحد، في إطار جهود مضنيةتهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.
وتم الإعلان عن هذا الخبر ليلة الجمعة/السبت ومن الممكن أن يؤثر هذا الإجراء على ملايين المسافرين من وإلى بكين على مدار عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر لمدة أسبوع.
وفي هذا الوقت من العام، يتدفق السائحون المحليون عادة إلى العاصمة لزيارة المعالم السياحية مثل ميدان تيانانمين.
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