تعرف إلى خريطة انتشار "كورونا الجديد" خارج الصين

ظهر في الصين فيروس جديد يشبه فيروس سارس وأعراضه تتشابه مع أعراض الالتهاب الرئوي. وسرعان ما انتشر فيروس كورونا الجديد في دول عدة انطلاقاً من مدينة ووهان الصينية مصدر الفيروس، فما هي الدول التي أعلنت رسمياً تسجيل إصابات في على أراضيها؟

الصين: أصيب بعدوى الفيروس نحو 1300 شخص، توفي من بينهم 41، بحسب آخر حصيلة رسمية اليوم.

وكثّفت الصين خلال الساعات الأخيرة جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص الجمعة بينما أُلغيت احتفالات كانت مقرّرةً اليوم لمناسبة السنة القمريّة الجديدة وأُغلِقت مواقع شعبيّة تلقى إقبالاً.

تايلندا: جرى تسجيل أول إصابة خارج الصين في تايلندا في 8 يناير، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان.

أستراليا: تأكد وجود أربع حالات في أستراليا في 25 يناير. الشخص الأول الذي التقط العدوى رجل وصل إلى ملبورن آتياً من ووهان قبل أسبوع من ذلك. أما البقية فزاروا بدورهم الصين.

فرنسا: ثمة ثلاث حالات، هي الأولى في أوروبا، وتأكد التعرض لها في 24 يونيو، أحدهم في بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة.

اليابان: الحالة الأولى في اليابان سجّلت لثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 يناير بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل أيام قليلة من ووهان.

وسجّلت حالتان أخريان بعد إجراء اختبارين لشخصين يسكنان في ووهان.

ماليزيا: ثمة ثلاث حالات، جرى الإعلان عنها في 25 يناير وتخص ثلاثة صينيين من ووهان، امرأة تبلغ 66 عاماً وشابين وصلا قبل يومين عبر سنغافورة.

سنغافورة: أعلنت سنغافورة في 23 يناير عن الإصابة الأولى التي تعرّض لها رجل يبلغ 66 عاماً بعد ثلاثة أيام من وصوله من ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال.

وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عاماً.

تايوان: الحالة الأولى التي سجّلت في تايوان لامرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها في ووهان في 20 يناير، وكانت تعاني من الحرارة والسعال وألم في الحنجرة.

الولايات المتحدة: أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 يناير، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 يناير. وكان الرجل اتصل بنفسه بخدمات الطوارئ في 19 يناير بعد ظهور أعراض عليه. وتوصف حالته بأنها مُرضِية.

كوريا الجنوبية: أول إصابة في كوريا الجنوبية كانت لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت إلى سيول في 19 يناير على متن طائرة آتية من ووهان.

كذلك، جرى تسجيل إصابة امرأة خمسينية كانت تعمل في ووهان.

فيتنام: أدخل صينيان إلى المستشفى في 17 و18 يناير: رجل وصل من ووهان في 13 يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وتلقى العدوى، بحسب ما أعلنت السلطات في 23 يناير.

النيبال: جرى الإعلان عن أول حالة في 24 يناير في النيبال، لدى طالب عاد في 9 من الشهر من النيبال.