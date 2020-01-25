كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب فيروس كورونا.. إسرائيل تنقل بعض العائدين من الصين للمستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بنقل عدداً من العائدين من الصين إلى المستشفيات وأجرت لهم عدد من الفحوصات بعد انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
وأفادت قناة "مكان" العبرية: بأن السلطات في مطار "بن غوريون" شرقي تل أبيب أحالت، اليوم، مواطنًا إسرائيليًا للتشخيص خوفاً من إصابته بفيروس "كورونا".
وذكرت القناة العبرية: أن "المواطن عاد مؤخرا من مدينة ووهان الصينية، مصدر تفشي الفيروس"، مضيفة إن "الإسرائيلي أُدخل إلى مستشفى شيبا في تل هشومير؛ للمعالجة ولإجراء فحوصات خشية أن يكون قد أصيب بفيروس كورونا".
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها: "في مستشفيات البلاد تم وضع بعض المواطنين في الحجر الصحي بعد أن وصلوا من الصين خلال الأيام الأخيرة، وأجريت لهم فحوصات مخبرية، ويتم حاليا انتظار النتائج".
وأضافت الوزارة الإسرايلية: إنه "وفي نهاية الأسبوع الحالي صادق الأطباء على خروج بعض الأشخاص من المستشفيات بعد أن أثبتت الفحوصات أنهم غير مصابين بكورونا، علما بأنهم عادوا إلى البلاد من الصين".
وأوصت الوزارة "بعدم السفر إلى منطقة مقاطعة ووهان في الصين"، مؤكدة على أنها "على تواصل مع الجهات الدولية ذات العلاقة، ومع أخصائيين في إسرائيل وخارجها".
وفي السياق، أكد الرئيس الصيني تشي جين بينغ، على أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعًا خطيرًا".
ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال الرئيس الصيني، خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم: "في ظل الوضع الخطير المتمثل في الانتشار السريع لوباء الالتهاب الرئوي الجديد، من الضروري تعزيز دور القيادة المركزية للجنة المركزية للحزب لوضع حلول".
ووصل عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم، إلى 41 حالة، في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.
والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين، ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.
ويعتقد مسؤولو الصحة أن الفيروس بدأ أصلا في سوق في ووهان يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.