كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة السورية: اتخذنا إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات السورية، مساء اليوم السبت، على أنها لم تقوم بتسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد، وأنها اتخذت إجراءات مشددة على المعابر الحدودية فيما يتعلق بالوافدين.

هذا وصرحت وزارة الصحة السورية، بأنها لم تسجل إصابة بفيروس كورونا واتخاذها إجراءات صحية مشددة على المعابر الحدودية، مؤكدة على أنها اتخذت تدابير مشددة لمراقبة الوضع الصحي للوافدين ولرصد أي حالات مشتبهة بالإصابة بالفيروس مع تسارع انتشاره عالمياً، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأصدرت الوزارة السورية، بيان، أرسلت فيه بلاغات إلى الموانئ والمراكز الطبية القريبة من المعابر الحدودية البرية ومطار دمشق الدولي؛ لتدقيق الحالات الصحية المشتبه بها وخاصة من الدول والمناطق، التي سجلت إصابات بالمرض.

وفي السياق، أكد الرئيس الصيني تشي جين بينغ، على أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعًا خطيرًا".

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ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال الرئيس الصيني، خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم: "في ظل الوضع الخطير المتمثل في الانتشار السريع لوباء الالتهاب الرئوي الجديد، من الضروري تعزيز دور القيادة المركزية للجنة المركزية للحزب لوضع حلول".

ووصل عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم، إلى 41 حالة، في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.