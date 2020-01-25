روسيا: إقامة 3 ممرات آمنة لخروج المواطنين من منطقة خفض التصعيد بإدلب

كشف المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، عن إقامة 3 ممرات آمنة؛ لتمكين المواطنين السوريين من مغادرة منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، ومحافظتي حماة وحلب.

وذكر مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بورينكوف، أنه "بغية منع وقوع وفيات بين المدنيين جراء هجمات الجماعات الإرهابية أقام مركز المصالحة، بالتعاون مع قوات الحكومة السورية والسلطات المحلية، ثلاثة ممرات إنسانية في المناطق المحيطة بالحاضر بمحافظة حلب، وأبو الظهور بمحافظة إدلب، والهبيط بمحافظة حماة".

وأضاف اللواء يوري بورينكوف: إن "الممرات سوف تعمل على مدار الساعة، وستزود بوسائل الرعاية الطبية العاجلة، ومياه الشرب، والوجبات، والأدوية والاحتياجات الأساسية، فضلا عن تخصيص مركبات لنقل المواطنين للمناطق الآمنة".

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