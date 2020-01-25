كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: إقامة 3 ممرات آمنة لخروج المواطنين من منطقة خفض التصعيد بإدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، عن إقامة 3 ممرات آمنة؛ لتمكين المواطنين السوريين من مغادرة منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، ومحافظتي حماة وحلب.
وذكر مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بورينكوف، أنه "بغية منع وقوع وفيات بين المدنيين جراء هجمات الجماعات الإرهابية أقام مركز المصالحة، بالتعاون مع قوات الحكومة السورية والسلطات المحلية، ثلاثة ممرات إنسانية في المناطق المحيطة بالحاضر بمحافظة حلب، وأبو الظهور بمحافظة إدلب، والهبيط بمحافظة حماة".
وأضاف اللواء يوري بورينكوف: إن "الممرات سوف تعمل على مدار الساعة، وستزود بوسائل الرعاية الطبية العاجلة، ومياه الشرب، والوجبات، والأدوية والاحتياجات الأساسية، فضلا عن تخصيص مركبات لنقل المواطنين للمناطق الآمنة".
هذا ووجهت الفصائل الثورية، في وقت سابق من اليوم، سلسلة ضربات موجعة لقوات النظام على جبهات إدلب وحلب المشتعلة، موقعين عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.
وقال مصدر عسكري في "هيئة تحرير الشام": إن "مجموعة مؤلفة من عشرة عناصر من قوات النظام قتلوا وأصيب آخرون بجروح، إثر وقوعهم في حقل ألغام أعده الثوار مسبقًا، على جبهة معرشمارين جنوب شرق إدلب".
وأضاف المصدر أن أكثر من 40 عنصرًا من قوات الأسد قتلوا وأصيب العشرات بجروح من عناصر "الفرقة 25" التابعة لميليشيا "النمر" خلال الاشتباكات، ليلة أمس، على محور الدير الشرقي بريف إدلب الجنوبي.