إيران: منظمة الطاقة الذرية قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة

أكد نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أصغر زاريان، مساء اليوم السبت، على أن "المنظمة قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار".

وأضاف نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: "في اللحظة الحالية، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار، فإن هيئة الطاقة الذرية، كمنفذ، قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة تريدها".

وكانت إيران، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستقوم بإلغاء حدود تخصيب اليورانيوم في خطوة أخرى في سبيل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، الذي عقدته مع الدول الكبرى الست عام 2015م، لكنها أضافت أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال زاريان: إن "مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب تجاوز 1200 كيلوجرام منذ اتخاذها آخر خطوة لتقليص التزاماتها"، مضيفا أن هذا المخزون سيضاف سريعا إلى احتياطات اليورانيوم المخصب.

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وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مقابلة أجراها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال فيها: إن "إيران لا تستبعد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار".

وأفاد محمد جواد ظريف، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، بطهران، نشرت اليوم، بأنه "لا يستبعد على الإطلاق احتمالية أن يغير الناس نهجهم ويدركوا الحقائق".

وتصاعدت حدة التوتر بين أمريكا وإيران منذ عام 2018، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات صارمة كبلت الاقتصاد الإيراني.

ولكن وزير الخارجية الإيراني، لفت إلى أن طهران لا تزال على استعداد للحوار، على الرغم من تكرار مطلب بلاده السابق بأن تضطر الولايات المتحدة أولاً إلى رفع العقوبات.

وقال لدير شبيغل: "بالنسبة لنا، لا يهم من يجلس في البيت الأبيض، ما يهم هو كيف يتصرف، يمكن لإدارة ترامب تصحيح ماضيها ورفع العقوبات، والعودة إلى طاولة المفاوضات، ما زلنا على طاولة المفاوضات، هم الذين غادروا".