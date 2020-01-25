كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. وزارة الصحة لم تسجل أي حالة مصابة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر، مساء اليوم السبت، أن "الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الخاصة بتهديدات فيروس كورونا المنتشر في بعض الدول".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الصحة العراقية، على أن الوزارة لم تسجيل أي حالة مصابة بالمرض حتى اليوم السبت في العراق، مضيفاً أن "الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية في العراق بالمنافذ الحدودية والمطارات، كما تشدد الإجراءات على الطائرات القادمة من بعض الدول التي أعلنت تسجيل إصابات بالفيروس؛ حيث تتولى فرق طبية متخصصة مدربة فحص جميع الوافدين داخل وسيلة النقل بما فيهم طاقم الطائرة أو الحافلة".

ولفت إلى أنه حال اشتباه الفريق بأي أعراض للمرض لدى أي حالة يتم نقلها مباشرة بسيارة مجهزة إلى أماكن محددة مسبقا بالمستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة، وحال التأكد من إصابته بالفيرس يوضع معزولا بإحدى الغرف المخصصة مسبقا.

وشدد الدكتور سيف البدر، على أنه لا يوجد علاج فعال حتى الآن للفيروس، وأن الوزارة لديها خلية أزمة مشكلة في الوقت الراهن تتابع الأوضاع في كافة أنحاء العراق بشكل مستمر، خاصة في ظل تعدد المنافذ الحدودية العراقية.

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وفي نفس السياق، أكد الرئيس الصيني تشي جين بينغ، على أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".

وقال الرئيس الصيني، خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم: "في ظل الوضع الخطير المتمثل في الانتشار السريع لوباء الالتهاب الرئوي الجديد، من الضروري تعزيز دور القيادة المركزية للجنة المركزية للحزب لوضع حلول"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ووصل عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم، إلى 41 حالة، في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخصاً على مستوى العالم، وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس، والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.

والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين، ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.

ويعتقد مسؤولو الصحة أن الفيروس بدأ أصلا في سوق في ووهان يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.