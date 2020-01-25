أمن البيضاء يوقف شاب احترف السرقة في حافلات النقل الحضري

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات تحت التهديد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه على عشرة هواتف محمولة من عائدات السرقة، فضلا عن ضبط ملابس تقليدية عبارة عن جلابيب ووشاحات تم استخدامها في ارتكاب هذه الأفعال الماسة بالممتلكات.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فإن المشتبه فيه ارتكب رفقة أربعة أشخاص آخرين عملية سرقة استهدفت هواتف محمولة في ملكية سائق دراجة ثلاثية العجلات ومرافقيه، كما قاموا باقتراف سرقة مماثلة صباح نفس اليوم السبت وانصبت على هواتف شخصين كانا على متن حافلة للنقل الحضري، وذلك قبل أن يتم تشخيص هويتهم جميع ا وتوقيف أحد المشتبه فيهم.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل التحريات والتدخلات الميدانية لضبط باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.