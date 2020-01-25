شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يواجه احتجاجات بيروت بـ«المياه والغاز» والان نبدء بالتفاصيل
ونجح بعض المحتجين في فتح بوابة معدنية تؤدي إلى المنطقة لكن قوات الأمن تصدت لهم وأرغمتهم على التراجع.
وقالت قوى الأمن الداخلي على حسابها الرسمي على تويتر: "بدأت أعمال الشغب والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم".
وتحولت مسيرة سلمية كانت مقررة اليوم السبت تحت شعار "لن ندفع الثمن" إلى أحداث عنف، في مشهد صار يتكرر خلال الاحتجاجات على الطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها ألقت بالبلاد في أتون أسوأ أزمة تواجهها منذ عقود.
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