نتنياهو عن "صفقة القرن": فرصة تحدث لمرة واحدة في التاريخ

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، بأنها "فرصة تحدث لمرة واحدة في التاريخ"، رغم عدم الإعلان عن بنودها.



وقال نتنياهو قبل توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل: "إن فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجوز تفويتها، ولدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أتحدث مع الرئيس (الأمريكي) ترامب وفريقه منذ 3 سنوات حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية الأكثر حيويةً التي يجب شملها في أي تسوية سياسية، ووجدت آذانا صاغية لتلك الاحتياجات، ولذا إنني مليء بالأمل بأننا نقف على حافة لحظة فارقة في تاريخ دولتنا".

وتابع: "أغادر البلاد إلى واشنطن وأحس بأنني أحمل رسالة كبيرة ومسؤولية وفرصة كبيرة لن تعود، وذلك أجل من ضمان مستقبل إسرائيل".

من جهته، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس أنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وسيلتقي به غجا الإثنين.

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إعلان جانتس جاء بعد مداولات داخل حزب "أزرق أبيض" حول دعوة الرئيس الأمريكي والطريقة التي تمت بها.

أوساط في الحزب أبدت استيائها من إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال لقاءه مع نتنياهو في مقر السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، الخميس الماضي، لإنه وجه الدعوة لنتنياهو للبيت الأبيض لكن الأخير اقترح دعوة جانتس أيضا وهو ما تم.

ولكن قال جانتس في مؤتمر صحفي: " بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، قبلت دعوة الرئيس (الأمريكي) ترامب الشخصية والمنفصلة للقاءه شخصياً الاثنين، بصفتي رئيس أكبر حزب سياسي في إسرائيل، وأشكره على الدعوة".

رفض فلسطيني

من ناحية أخرى يترقب الفلسطينيون بقلق نشر البيت الأبيض لتفاصيل خطته لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" يوم الثلاثاء المقبل.

وأبلغ مسؤول في الرئاسة الفلسطينية "العين الإخبارية" بأن الرئيس محمود عباس سيدعو فور نشر البيت الأبيض الخطة إلى سلسلة اجتماعات قيادية لاتخاذ موقف من هذه الخطة.

ونوه المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية القضية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيسعى إلى مواقف عربية وإسلامية ودولية مؤيدة للموقف الفلسطيني من هذه الخطة.

وكشف المسؤول الفلسطيني النقاب عن الخطة، مشيراً إلى أن عباس طلب من زعماء التقى معهم مؤخرا بمن فيهم الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين مساندة الموقف الفلسطيني من الخطة الأمريكية.