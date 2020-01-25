الطقس غداً قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان الأحد صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، وبقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
أما الإثنين، فقليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات اعتباراً من المساء، بينما الثلاثاء غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.
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