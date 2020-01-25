أفادت معلومات صحافية عن اعادة فتح السير عند تقاطع الصيفي بكل الاتجاهات بعد إنتهاء التحركات التي كانت قائمة في وسط بيروت أمام السراي الحكومي.
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