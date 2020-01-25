قوى الأمن تنشر صورة لبعض الأدوات التي ضُبطت مع مثيري الشغب

نشرت المديرية العامة ل​قوى الأمن​ الداخلي عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لبعض الأدوات التي ضُبطت مع مثيري الشغب في وسط بيروت. كما نشرت ايضا مقطعا مصورا يظهر فيه كيف طلبت قوة مكافحة الشغب عبر مكبر الصوت من المواطنين السلميين مغادرة مكان اعمال الشغب.

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