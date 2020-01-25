المتظاهرون انسحبوا بإتجاه الحافلات التي نقلتهم الى وسط بيروت

أفادت قناة الـ"OTV" بأن المتظاهرين انسحبوا بإتجاه الحافلات التي نقلتهم الى وسط بيروت، لافتة إلى أن الجيش اللبناني نفذ حائطاً بشرياً في الصيفي منعاً لعودة أي من المتظاهرين بإتجاه وسط المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن مواجهات كانت قد اندلعت بين القوى الأمنية وبعض المتظاهرين، الذين كانوا قد عمدوا إلى إزالة الأسلاك الشائكة والبوابة الحديدة الموضوعة أمام السراي الحكومي، الأمر الذي دفع القوى الأمنية إلى إستخدام خراطيم المياه ثم القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، ولاحقاً تقدمت قوة من مكافحة الشغب لإجبارهم على التراجع.
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