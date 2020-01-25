شينكر: سنتابع إن كانت الحكومة اللبنانية ملتزمة بمحاربة الفساد

أكد مُساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن "الولايات المتحدة ستتابع عن كثب إن كانت الحكومة اللبنانية الجديدة ملتزمة بمحاربة الفساد وإخراج لبنان من أزمته المالية".
ولفت شينكر الى ان "الولايات المتحدة تلعب دوراً مهماً في مساعي حل النزاع في ليبيا.
وتطرق شينكر الى الوضع في العراق فقال إنهُ لم يتم إجراء أي مُحادثات مع الجانب العراقي بخصوص خروج القوات الأميركية من البلاد"، لافتا الى أن "هناك حوارا بين واشنطن والحكومة العراقية بشان العلاقات الثنائية بين البلدين".
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