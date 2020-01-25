نتانياهو يعتبر أن خطة سلام ترامب ستكون "تاريخية"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن خطة السلام في ​الشرق الأوسط​ التي ستكشف عنها ​الادارة الاميركية​ قريبا ستكون "تاريخية"، وذلك مع قرب توجهه إلى واشنطن لمناقشة هذه المبادرة.

وأوضح أن "فرصة من هذا النوع لا تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ ولا يمكننا تفويتها، آمل أن نكون على أعتاب لحظة تاريخية بالنسبة لدولتنا".