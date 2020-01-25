أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن خطة السلام في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الادارة الاميركية قريبا ستكون "تاريخية"، وذلك مع قرب توجهه إلى واشنطن لمناقشة هذه المبادرة.
وأوضح أن "فرصة من هذا النوع لا تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ ولا يمكننا تفويتها، آمل أن نكون على أعتاب لحظة تاريخية بالنسبة لدولتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يعتبر أن خطة سلام ترامب ستكون "تاريخية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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