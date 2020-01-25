شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية: نقف مع الشرطة المصرية فى خندق واحد لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد فؤاد ، رئيس حزب الشعب الديمقراطى ، عضو تحالف الأحزاب المصرية ،إن دور التحالف لن يقتصر على ترديد عبارات الشكر و الثناء ولكن التحالف سيعمل على تقدم البلاد، اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا ،مضيفا :" نحن فى حرب دولية ترغب أن تقسم الشرق الأوسط لصالح دول معينة لا تريد لمصر الاستقرار ".

و أضاف خالد فؤاد ، خلال كلمة له فى احتفالية تحالف الأحزاب المصرية بعيد الشرطة ، أن الأحزاب المصرية تقف مع الشرطة المصرية فى خندق واحد من أجل مواجهة كل أدوات الإرهاب .

وأشار طارق درويش ،رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين ، الى أن الشرطة هى خط الدفاع الأول عن الأمن الداخلى المصرى ،موضحا أنه لولا براعة هذا الكيان فى مواجهة التحديات و شرور الارهاب لتزعزع الاستقرار .

ونوه طارق درويش، الى أن رجال الشرطة يصدون عن الوطن هجمات شرسة و القضاء على كل مخططات الارهاب،مضيفا :" تحية لكل ضابط شرطة و كل الشهداء الذين دفعوا دمائهم من أجل حماية هذا الوطن ".

وذكر مدحت بر كات ، رئيس حزب أبناء مصر ،أن الشرطة المصرية هى شرطة 1956 التى وقفت مع الفدائين فى حماية القناة وهى شرطة 1973 التى وقفت تدافع عن الجبهة الداخلية ،و هى شرطة 30 يونيو التى وقفت بجانب القوات المسلحة فى التصدى لأعداء الوطن و هى شرطة ما بعد 30 يونيو التى تحمى مسيرة الأمن و الاستقرار،متابعا :" لا تنمية و لا نهضة بدون شرطة مصرية قوية ،نقف خلف الشرطة ندافع عن الدولة و ننهض بها و نتقدم حتى نوصل للحلم الذى كنا نحلم به ".













































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