شكرا لقرائتكم خبر عن "تحالف الأحزاب المصرية" يجدد تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية ،إن فى حياة الشعب المصرى أيام خالدة و أعياد مجيدة ومنها 25 يناير من كل عام و الذى سجلت فيه الشرطة المصرية فى مدينة الإسماعيلية ملحمة خالدة و تصدوا لقوات الاحتلال البريطانى و استشهد منهم أكثر من 50 شهيدا و أصيب 80 آخرين وهم يدافعون بشرف عن المكان الذى ينتمون اليه.

وأضاف المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية فى بيان لهم: "ومصر تحتفل بالذكرى 68 لعيد الشرطة أن المهام الوطنية لرجال الشرطة مستمرة دفاعا عن أمن الوطن و المواطن و التصدى لأهل الشر وجماعات الإرهاب بإرادة صلبة و عزيمة لا تلين و يؤكد أن شهداء الشرطة يعيشون فى عليين".

ووجه المجلس التحية لرجال الشرطة البواسل على ما يقومون به حفاظا على أمن مصر و أمان شعبها ويحرصون فيه دائما على احترام حقوق الإنسان و على ما يقدمونه من تضحيات جسام لاحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية و حلفائها فى الداخل و الخارج ،مؤكدا دعمه الكامل لرجال الشرطة المصرية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية و يوجهون التحية لقطاع الأمن الوطنى صانع الضربات الاستباقية ضد الارهاب و التحية و التقدير لكافة قطاعات وزارة الداخلية.

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وتابع: "واليوم و نحن نحتفل بالعيد 68 للشرطة المصرية نجدد تأييدنا الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى وهو يخوض معركة بناء مصر الحديثة و نؤكد دعمنا الكامل لقواتنا المسلحة و لهيئة الشرطة وهم يخوضون أشرف المعارك فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه الوطن ،ونشيد برعاية الرئيس السيسى لأسر شهداء الشرطة و كل الشهداء من المصريين الذين قدموا حياتهم فداء للوطن ".

وكان المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية ، قال إن قادة التحالف سوف يوجهون عدة رسائل مهمة في هذا المؤتمر للشعب المصري، وأيضا للرأي العام الخارجي وأيضا توجيه رسالة شكر لرجال الشرطة على ما يقدمونه حفاظًا على أمن مصر وتوجيه ضربات قوية للإرهاب وإجهاض مخططات التنظيمات الإرهابية.

وذكر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن تحالف الأحزاب المصرية يقف خلف الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء التحالف يعلنون تأييدهم ومساندتهم ودعمهم الكامل والتام لكل قرارات القيادة السياسية المُمثلة فى الرئيس السيسى؛ من أجل غدٍ أفضل لمصر والمصريين، مضيفا أن جميع المصريين على قلب رجل واحد فى هذا الوقت بالتحديد وفى ظل التحديات التى تواجه وطننا الغالى.