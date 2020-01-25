هذه تشكيلة الرجاء الأساسية أمام الترجي التونسي

كشف جمال السلامي، مدرب الرجاء البيضاوي لكرة القدم عن تشكيلة الفريق الأساسية التي سيخوض بها مباراة الترجي التونسي، بعد قليل، بملعب “رادس”، يرسم خامس جولات المجموعة الرابعة لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية. وسيدخل الفريق المغربي بالتشكيل الأساسي التالي: جدير ذكره، أن زملاء محسن متولي يحتاجون لنقطة التعادل فقط من أجل المرور للدور الموالي، بينما ضمن الفريق التونسي رسميا تأهله لدور الربع بعد هزيمة شبيبة القبائل الجزائري بميدان فيتا كلوب الكونغولي.

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