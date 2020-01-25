قبل مباراتهما.. الترجي يضمن رسميا التأهل لدور الربع والرجاء يحتاج لنقطة وحيدة

انهزم فريق شبيبة القبائل الجزائري، قبل قليل، أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة عريضة بلغت أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب “الشهداء”، برسم خامس جولات المجموعة الرابعة لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وانتهى النصف الأول متعادلا بهدف لمثله، قبل أن يسجل الفريق المستضيف ثلاثة أهداف في الجولة الثانية موقعا على أول انتصار له في هذه المجموعة، بينما خرج الفريق الجزائري بشكل رسمي من التنافس على بطاقة التأهل.

هذه النتيجة، أهلت فريق الترجي التونسي رسميا لدور الربع، قبل مواجهة الرجاء بعد قليل، بينما يحتاج الفريق المغربي، لنتيجة التعادل فقط، من أجل ضمان تأهله للدور الموالي، دون انتظار المباراة الأخيرة أمام فيتا كلوب.