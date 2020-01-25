فيروس كورونا الجديد.. الرئيس الصيني يعترف بخطورة الوضع ودول تخطط لإجلاء مواطنيها

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده تواجه وضعا خطيرا، وذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي لبحث سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد المتمركز في مدينة ووهان وسط البلاد، في وقت تعتزم فيه الأردن والولايات المتحدة وفرنسا إجلاء مواطنيها من ووهان.

ونقل التلفزيون الرسمي اليوم السبت عن الرئيس الصيني قوله أثناء الاجتماع الذي عقد في عطلة السنة القمرية الجديدة إن البلاد تواجه “وضعا خطيرا”، حيث إن فيروس كورونا “ينتشر بشكل سريع”.

وذكر تقرير التلفزيون الرسمي أنه سيتم تركيز الموارد والمتخصصين في مستشفيات محددة لعلاج الحالات الشديدة، مع عدم تأجيل العلاج بسبب التكلفة، كما سيتم ضمان توفير الإمدادات لإقليم هوبي وعاصمته ووهان.

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وقالت وسائل إعلام محلية اليوم السبت إن العاصمة الصينية بكين ستوقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم اعتبارا من 26 يناير الثاني، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. ولم تذكر التقارير موعدا لاستئناف الخدمة.

وكثفت الصين خلال الساعات الأخيرة جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص الجمعة، بينما ألغيت احتفالات كانت مقررة السبت بمناسبة السنة القمرية الجديدة، وأغلِقت مواقع شعبية تلقى إقبالا.

وتضاعفت السبت الحصيلة الرسمية لضحايا الفيروس الذي ظهر في ديسمبر في سوق بمدينة ووهان، مع تأكيد وفاة 41 شخصا في الصين من نحو 1300 مصاب به في البلاد.