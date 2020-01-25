فالنسيا يسقط برشلونة في “عش الخفافيش” ويمنح مدريد “هدية” الانفراد بالصدارة

ألحق فريق فالنسيا رابع هزيمة لبرشلونة هذا الموسم في “الليغا” بعد أن فاز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، بملعب “ميستايا” (عش الخفافيش)، برسم الجولة 21 من الدوري الاسباني .

ولم يستطع برشلونة ترجمة سيطرته في ربع ساعة الأولى إلى أهداف، بينما الفريق المستضيف، تحصل على ضربة جزاء، في الدقيقة 20، صدها الحارس تير شتيغن ببراعة، لينتهي النصف الأول بالتعادل بدون أهداف.

الجولة الثانية، انطلقت برغبة فلنسية كبيرة للوصول لمرمى الحارس الألماني، وهو الأمر الذي حققه فعلا في الدقيقة 59، بمساعدة من جوردي ألبا.

ميسي، أتيحت له الحديد من الفرص لكنه لم يحولها إلى أهداف، بينما تمكن فالنسيا من تحويل هجمة مرتدة لهدف ثاني، في الدقيقة 77 بواسطة ماكسي غوميز، الذي كفر عن تضييعه ضربة جزاء في الجولة الأولى.

لتنتهي المباراة بانتصار فالنسيا بهدفين دون رد، وهو الانتصار الذي مكن الأخير من الصعود للمركز الخامس برصيد 35 نقطة، بينما تجمد رصيد البارصا عند النقطة 43 في الصدارة، التي باتت مهددة قبل مباراة الريال يوم غد الأحد.