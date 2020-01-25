الوزير اعمارة يعلن عن مشروع إذاعة إخبارية خاصة بالطريق السيار

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم السبت، إنه بحث خلال اجتماعين للشركة الوطنية للطرق السيارة للمغرب، الجمعة 24 يناير 2020، مشروع إحداث إذاعة إخبارية خاصة بالطريق السيار.

وأوضح اعمارة، في صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن مشروع الإذاعة، سيطور من مستوى الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق، وسيرفع من مستوى السلامة الطرقية، بالإضافة إلى تفادي الاكتظاظ في بعض المحاور.

وترأس اعمارة الاجتماع الأول بالجمعية العمومية للشركة، التي وافقت على مقتضى يخص إعادة هيكلة المديونية، وفوضت المجلس الإداري للقيام بالإجراءات اللازمة لذلك.

وتدارس المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة للمغرب، مشروع ميزانية الشركة لسنة 2020، ومشاريع توسيع شبكة الطرق السيارة، والتي تشمل تثليث الدار البيضاء- برشيد، وبناء الطريق السيار تيط مليل- برشيد، بالإضافة إلى بناء الطريق السيار كرسيف- الناضور.