قال إن فريقه تعرض للظلم أمام الجيش الملكي.. مديحي: غير مسموح لنا بالخطأ في مباراة برشيد – فيديو

قال محمد مديحي، مدرب فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، إن فريقه يطمح إلى العودة بنتيجة إيجابية من برشيد، لحساب منافسات الأسبوع الرابع عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.

وأكد مديحي في تصريح لـ”اليوم24″، أن الرجاء الملالي غير مسموح له بالخطأ في قادم المباريات، خاصة وأن الفريق يتذيل جدول الترتيب، بنقطتين.

وأشار مدرب رجاء بني ملال، إلى أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في المواجهة التي جمعته بمضيفه الجيش الملكي، الأسبوع الماضي، موضحا أن خسارته لتلك المباراة كان بسبب الحكم.

يذكر أن لقاء رجاء بني ملال بمضيفه يوسفية برشيد، سيجرى مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي بمدينة برشيد.