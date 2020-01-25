ساري يحذر من خطورة مواجهة نابولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر مدرب يوفنتوس، ماوريسيو ساري، من خطورة نابولي، عندما يلتقي الفريقان مساء غد، الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وذكر ساري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الغد "ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي، لكن ما يهم أكثر هو الهدف الجماعي، أن نحصد النقاط الثلاث من مباراة صعبة".

وأضاف "أفضل لاعب لدينا قادر على التحرك في المساحات هو خضيرة، أما بنتانكور فبدأ القيام بهذا الدور، إنه لاعب عظيم، وقادر على إحداث التوازن لنا ولديه إمكانيات كبيرة".

وأردف "مشاركة هيغوين من بداية المباراة أو عدمها ستكون أمرًا تكتيكيًا".

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وتابع "أتوقع مباراة صعبة، نابولي فريق قوي، حتى عندما يمر بفترات صعبة يكون فريقًا قاتلاً في مباريات مثل هذه، موقعهم في جدول الترتيب لا يعكس قدرتهم وسيكونون متحفزين بشكل كبير".

وختم ساري "هناك تغييرات حدثت في نابولي من أنشيلوتي إلى غاتوزو، هناك محاولات للتحسن، لكن في النهاية الفريق يبقى خطيرًا عندما يهاجم".

يشار إلى أن ساري سبق له العمل كمدرب لنابولي، قبل أن يقود تشيلسي، وبعدها يعود إلى الدوري الإيطالي لكن من بوابة يوفنتوس في الموسم الحالي.