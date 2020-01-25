14 إصابة بحادثي طرق قرب الناصرة و البعينة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 14 شخصا بجروح متفاوتة مساء اليوم السبت، وذلك في حادثي طرق، وقع الأول بالقرب من مدينة الناصرة، بينما الثاني قرب البعينة النجيدات، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفيات للعلاج بعد تقديم الإسعافات الميدانية لهم من قبل الطواقم الطبية.

ومساء اليوم السبت، تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 65 في مساره بالقرب من البعينة النجيدات.

وعلى الفور هرعت طواقم طبية للمكان وقدمت الإسعافات الأولية إلى 5 أشخاص وصفت جراحهم بين الطفيفة والمتوسطة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ونجم الحادث جراء تصادم بين عدة مركبات، حيث شهد الشارع ازدحامات مرورية، فيما قامت الشرطة التي شرعت التحقيق في ملابسات الحادث تنظيم حركة السير، وطالبت من السائقين السفر عبر طرقات بديلة لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق.

بينما على الشارع الالتفافي لمدينة الناصرة، وقع حادث طرق بالقرب من مجمع المحاكم أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الميدانية لهم.