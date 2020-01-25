فالنسيا يُسقط برشلونة بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق برشلونة مباراته الخارجية أمام فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا فالنسيا كل من اللاعبين جوردي ألبا (ذاتي) وماكسيميليانو غوميز.

وبهذا الفوز رفع فالنسيا رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يحتل المركز الخامس، في حين تجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة وهو يتصدر ترتيب اللائحة.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بسيطرة لبرشلونة على الكرة دون أي خطورة، قبل أن يتلقى سولير لاعب فالنسيا كرة في منطقة جزاء البارسا، وتدخل عليه بيكيه بعنف، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 10.

وانبرى ماكسي غوميز لتنفيذ ركلة الجزاء، وسدد على يسار الحارس الألماني تير شتيغن، الذي تصدى لها ببراعة في الدقيقة 12.

وكاد بيكيه أن يُسجل الهدف الأول بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 18، حيث مرر جاميرو مهاجم فالنسيا الكرة تجاه مدافع برشلونة، الذي لمست الكرة قدمه واتجهت نحو المرمى، لولا يقظة تير شتيغن أمسك بالكرة في الوقت المناسب.

وأرسل ماكسي غوميز تسديدة صاروخية من الطرف الأيسر، تصدى لها تير شتيغن واصطدمت بالقائم لترتد أمام جاميرو الذي سدد أيضًا، لكن شتيغن حولها إلى ركنية في الدقيقة 29.

وسدد كوكلين تسديدة أرضية قوية في الدقيقة 30، لكن كالعادة تير شتيغن كان في الموعد وأمسك بالكرة على مرتين.

وحصل ميسي على ركلة حرة مباشرة، على بُعد 29 مترًا من مرمى فالنسيا، وسدد مباشرة لكن الحارس دومنيك أمسك بها بسهولة، في الدقيقة 35.

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ورغم استحواذ برشلونة على الكرة، لم ينجح في تهديد مرمى فالنسيا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، مرر ليونيل ميسي كرة لأنسو فاتي خلف دفاعات فالنسيا، وسدد اللاعب الشاب كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 46.

ونجح ماكسي غوميز مهاجم فالنسيا في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 48، حيث وصلته كرة عرضية سددها بقوة لكن الكرة اصطدمت بجوردي ألبا وتحول مسارها إلى الشباك.

وأهدر ميسي فرصة تسجيل هدف التعادل لبرشلونة، حيث استقبل تمريرة من غريزمان، وسدد كرة قوية يسارية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس دومينيك.

واستمرت محاولات ميسي من أجل تسجيل هدف التعادل، حيث سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت أعلى مرمى حارس فالنسيا دومينيك.

وتألق الحارس دومينيك في التصدي لركلة حرة مباشرة، نفذها ليونيل ميسي قائد برشلونة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

ونجح ماكسي غوميز في تسجيل الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 77، حيث استقبل تمريرة عرضية في منطقة جزاء البلوغرانا، وسدد أرضية على يسار حارس برشلونة تير شتيغن.

وأشرك كيكي سيتين، فيدال وراكيتيتش وكولادو بدلًا من آرثر ودي يونغ وأنسو فاتي، بينما دفع سيلاديس برودريغو وخاومي كوستا وسوبرينو بدلًا من جاميرو وماكسي غوميز وسولير.

واستمرت محاولات البلوغرانا وخصوصًا من القائد ميسي لتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، لكن دون أي جدوى أمام حماس الخفافيش، حيث انتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بالنقاط الثلاث.