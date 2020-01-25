حيفا: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح وصفت في الخطيرة مساء اليوم السبت، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي وادي النسناس في مدينة حيفا، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في حي وادي النسناس في حيفا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب يعاني من جروح جراء تعرضه لحادث إطلاق نار، حيث نقل إلى مستشفى رمبام في المدينة لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، وصلت إلى المكان قوات معززة من الشرطة التي قامت بإغلاق مكان الجريمة، وشرعت بجمع الأدلة والإفادات من شهود عيان، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، دون أن تعلن عن تنفيذ اعتقالات.